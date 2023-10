GF 2023, chi sono i nominati fino al 30 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 30 ottobre? Cinque concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a lunedì prossimo. Chi sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 30 ottobre

Nessun eliminato nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023: la sfida al televoto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si è conclusa con la vittoria schiacciante dell’attrice. Varrese è finito direttamente al televoto eliminatorio ed è stato uno dei protagonisti in negativo della puntata, focalizzata in gran parte sui suoi comportamenti con Heidi Baci e sui suoi scontri con il resto del cast. La vittoria al televoto non ha tuttavia garantito l’immunità a Beatrice, finita nuovamente in nomination insieme a Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. I quattro han raggiungo Valentina Modini al televoto eliminatorio, attivo fino a lunedì 30 ottobre, e ora rischiano l’eliminazione dal GF 2023.

I primi sondaggi mostrano nuovamente il grande supporto del pubblico nei confronti di Beatrice, prima con percentuali tra il 49% e il 67% su Reality House, Isa e Chia e Forumfree. Forte anche il supporto per Massimiliano Varrese nonostante le polemiche delle ultime settimane: l’attore si mantiene sul “podio” con preferenze tra il 12% e il 17%. Più instabile la posizione di Grecia, molto forte su Reality House e Forumfree con percentuali vicine al 20%, ma più vicina alle ultime posizioni su Isa e Chia con appena il 10%. Con ogni probabilità saranno Giuseppe e Valentina a giocarsi un posto in casa. Lady Fajana pare al momento in svantaggio: è data ultimissima su Isa e Chia e Forumfree e supera di poco Giuseppe su Reality House con il 10%. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: