GF 2023, chi sono i nominati fino al 30 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 30 dicembre? Tre dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla puntata di sabato prossimo. Chi tra loro finirà al televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 30 dicembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda sabato 23 dicembre, l’affascinante modello Federico Massaro è risultato il concorrente in nomination meno votato dal pubblico, ottenendo il poco ambito premio di un posto al prossimo televoto eliminatorio. Troppo poco tempo per stupire il pubblico per Federico, tra gli ultimi concorrenti a fare il suo ingresso in casa. Anche i nominati di questa settimana si sfidano per evitare un posto tra i potenziali eliminati. Sarà un televoto tutto al femminile, una tra Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Monia La Ferrera affiancherà Federico al televoto eliminatorio.

Al momento i sondaggi sembrano dar ragione nuovamente ai soliti noti. Grecia è prima con un discreto vantaggio su Forumfree, con oltre il 45% dei voti. Anche Perla è in una posizione relativamente sicura con oltre 31% dei voti. La posizione più a rischio è quella di Monia, un’altra delle recenti new entry, al momento ultima con appena il 23% delle preferenze. La vecchia fiamma di Massimiliano Varrese ha già un buon numero di fan, ma forse non abbastanza da contrastare i sostenitori dell’ex attrice venezuelana e dell’ex star di Temptation Island. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: