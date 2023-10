GF 2023, chi sono i nominati fino al 12 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 12 ottobre. Dai risultati dei primi sondaggi alle istruzioni su come votare: chi vuoi salvare?

GF 2023, chi sono i nominati fino al 12 ottobre? Quattro concorrenti del Grande Fratello sono al televoto fino a giovedì prossimo. Il meno votato tra loro sarà eliminato e dovrà abbandonare la casa. Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 ottobre

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha visto trionfare al televoto Grecia Colmenares, che ha ottenuto l’immunità e ha deciso di mandare Valentina Modini direttamente al televoto eliminatorio. A rischio uscita insieme a lei ci sono altri tre concorrenti: Arnold Cardaropoli, Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Sarà possibile votare per salvare il proprio concorrente preferito fino alle 10 di giovedì 12 ottobre, quando andrà in onda la prossima puntata del GF 2023.

Al momento i sondaggi dal web sembrano quasi unanimi nel loro verdetto. Nessun rischio per Beatrice, di gran lunga la concorrente preferita del pubblico a casa nonostante i forti contrasti con il resto del cast: l’ex attrice di Vivere ha collezionato percentuali tra il 50% e il 70%. Gli altri tre gieffini si preparano a sgomitare per raccogliere le briciole e conquistarsi la conferma ma, per il momento Valentina pare più indietro rispetto ai suoi concorrenti. Lady Fajana è ultimissima nei sondaggi di Novella 2000, Reality House e Forumfree, con percentuali comprese tra il 10% e il 14%. L’unico sito a darle qualche speranza è Isa e Chia, dove è sopra un’ultimissima Heidi, ferma al 6%. Chi riuscirà a salvarsi dall’eliminazione?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: