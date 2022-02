Chi è Francesco Montanari: Andrea Delogu e film dell’attore romano

Chi è Francesco Montanari: l’attore romano diventato famoso per la sua interpretazione nella serie Tv Romanzo Criminale. Da allora tanti successi in tv e al cinema.

Chi è Francesco Montanari

Francesco Montanari è nato a Roma il 4 ottobre 1984. Diplomato all’Accademia nazionale di arte drammatica si dedica inizialmente al teatro, ma il successo lo raggiunge in breve tempo quando interpreta il Libanese in Romanzo Criminale, la serie tv ispirata alla storia della Banda della Magliana.

L’attore oggi è legato sentimentalmente con Federica Sorino, psicologa clinica, della saluta e di comunità

Francesco Montanari e Andrea Delogu

Dopo 3 anni di fidanzamento, Francesco Montanari e Andrea Delogu si sono sposati nel 2016. Dopo tanti tira e molla si sono lasciati nel 2021. La stessa attrice ha affermato che nel corso degli anni tante volte è stata mollata dall’attore romano.

I film dell’attore

Sul piccolo schermo in Squadra Antimafia, I Medici, Romanzo Criminale e Il Cacciatore. Dopo essere uscito per tre giorni al cinema, il suo ultimo film Ero in guerra ma non lo sapevo va in onda su Rai 1 in prima serata.

Al cinema si ricorda:

Oggi sposi, regia di Luca Lucini (2009)

• Tutti al mare, regia di Matteo Cerami (2011)

• Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, regia di Carlo Vanzina (2011)

• Come non detto, regia di Ivan Silvestrini (2012)

• La settima onda, regia di Massimo Bonetti (2015)

• Un Natale stupefacente, regia di Volfango De Biasi (2014)

• In bici senza sella, registi vari (2016)

• Ovunque tu sarai, regia di Roberto Capucci (2017)

• Le verità, regia di Giuseppe Nuzzo (2017)

• Sole cuore amore, regia di Daniele Vicari (2017)

• Dolceroma, regia di Fabio Resinaro (2019)