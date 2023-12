GF 2023, il bacio tra Vittorio e Greta: il video impazza sui social

GF 2023, scatta il bacio tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti: ecco il video! Dopo l’eliminazione di Mirko, si è diffuso sui social un filmato che mostra uno scambio di tenerezze tra i due concorrenti. Che cosa è successo?

GF 2023, il video del bacio tra Vittorio e Greta

È bastato un paio di giorni senza Mirko Brunetti in casa per far svanire nel nulla ogni ipotesi di ritorno di fiamma con Greta Rossetti. L’eliminazione dell’ex protagonista di Temptation Island dal Grande Fratello 2023 pare essersi rivelata una manna per i fan di Greta che da tempo la sognano accanto al modello Vittorio Menozzi. Negli ultimi giorni Greta ha svelato alcuni dettagli pesanti sulla sua relazione con Mirko, che ha fatto il passo più lungo della gamba iniziando a parlare di convivenza e figli dopo appena qualche mese di frequentazione.

La sua eliminazione a sorpresa è parsa un toccasana per l’ex tentatrice, che ha iniziato a legare di più con gli altri concorrenti, in particolare proprio Vittorio. Nelle ultime ore, infatti, ha cominciato a circolare un video che mostra i due in atteggiamenti molto dolci. Greta e Vittorio sembrano scambiarsi un bacio di fronte alle telecamere. Le telecamere del GF nascondono bene, per il momento, la natura dell’interazione, ma non è detto che i due non si avvicinino ancora di più nei prossimi giorni.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Scherzo o flirt? “Magari non aspettavo altro…”

Secondo diverse fonti dal web, il famigerato bacio altro non è che una “prova” da parte degli autori del programma. Ciononostante, l’intesa tra Greta e Vittorio pare innegabile. Poco dopo il bacio, Greta ha stuzzicato il modello: “Era l’unico modo per farmi baciare da te”. Vittorio ha subito risposto con malizia: “Magari io non aspettavo altro, chi lo sa”.