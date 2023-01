Adam Rich, chi era: morto l’attore diventato famoso nella serie tv “La famiglia Bradford”

Adam Rich era un attore americano scomparso negli ultimi giorni nella sua abitazione. Era diventato famoso già all’età di 9 anni grazie a una serie tv arrivata in Italia a fine anni 70′. Poi, la sua carriera è proseguita con non molto successo.

Adam Rich, chi era

Adam Rich era un attore americano diventato famoso già all’età di 9 anni. Da piccolo ha interpretato il personaggio di Nicolas nella serie tv “La Famiglia Bradford”, arrivata in Italia dal 16 agosto al 4 ottobre 1978 con il titolo di “Otto bastano”.

Il suo volto è sempre stato legato a questa serie tv ma ha avuto altre esperienze come in Love Boat, passando per CHiPs e Fantasilandia. L’ultima sua interpretazione, prima di sparire dagli schermi per dieci anni, risale al 1993, in un episodio di “Baywatch”. Poi riappare in un film nel 2003, quando prese parte alla commedia Dickie Roberts: Former Child Star nel ruolo di sé stesso insieme ad altre baby star degli anni ’80 come Corey Feldman, Emmanuel Lewis, Dustin Diamond e Danny Bonaduce.

Morto l’attore diventato famoso nella serie tv “La famiglia Bradford”

L’attore si è spento all’età di 54 anni e la tragica notizia è stata riportata dalla Cnn. Il sito Tmz fa sapere che l’attore è morto nella sua casa di Los Angeles nella giornata di sabato scorso, 7 gennaio 2023. In passato, Rich ha sofferto di abuso di sostanze stupefacenti. Nel 1991 era stato arrestato perché sospettato di aver rapinato una farmacia californiana e l’attore Dick Van Patten, che interpretava il padre Nicholas, aveva pagato la cauzione per farlo uscire di prigione, come riporta l’Orlando Sentinel.

