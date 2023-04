Tornado in Oklahoma: case distrutte

Gli Stati Uniti d’America regalano, ogni singolo giorno, numerosissime notizie, spesso spiacevoli. Il paese è stato colpito da un altro evento catastrofico, un tornado in Oklahoma, il quale ha distrutto moltissime abitazioni.

Si segnalano almeno due morti.

Oklahoma, tornado fra vittime e danni

Quando si parla di America, ci si potrebbe soffermare su moltissimi aspetti: le armi, la politica, la società e per ultimo (non per importanza) le condizioni climatiche. Gli Stati Uniti sono, infatti, spesso vittima di catastrofi naturali. Di recente è successo in Oklahoma, stato del Midwest, colpito da un forte tornado.

A differenza di altre vicende di questo tipo, il servizio meteorologico aveva già avvisato i cittadini, dato che qualche ora prima il cielo mostrava una grossa nuvola nera. Gli stati centrali non hanno però potuto limitarne la potenza e, per questo, sono in evidente difficoltà contro le forti tempeste – tra cui proprio il tornado – e vento e grandine, che non fanno altro che peggiorare la situazione.

Nonostante gli avvisi, si segnala il decesso di due persone. Altre sono invece rimaste ferite e si attende di scoprirene le condizioni. La forte tromba d’aria ha distrutto moltissime abitazioni e molte famiglie – circa 23.000 – si sono ritrovate senza elettricità. Il servizio meteorologico era riuscito a diffondere qualche previsione, seppur non si aspettasse un evento di questa portata, in grado di danneggiare non soltanto l’Oklahoma, ma anche il Kansas e lo stato di Iowa. Il brutto tempo ha portato numerosi danni, oltre ai feriti. Case distrutte, linee elettriche fuori uso e molti alberi sradicati; a questi si aggiuntono molti edifici di natura commerciale. Fino ad ora è questo il bilancio.

Un’altra situazione da monitorare, nella speranza che il numero delle vittime (e dei danni) non aumenti. Ci si augura anche che il tornado non si probaghi ulteriormente.

LEGGI ANCHE: Cambiamenti climatici e malattie minacciano i pipistrelli del Nord America.