Alfonso Signorini in lacrime al Grande Fratello: il racconto di Letizia Petris

Alfonso Signorini in lacrime per la storia triste e toccante raccontata dalla concorrente Letizia Petris che ha parlato dei suoi genitori e di dove lei è nata. Infatti, tutta la storia fin dalla nascita della Petris è particolare.

Alfonso Signorini in lacrime al Grande Fratello

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, c’è stato un momento di grande commozione, tanto che lo stesso conduttore, Alfonso Signorini è stato inquadrato in lacrime dalle telecamere di Mediaset. La concorrente Letizia Petris ha raccontato della dolorosa morte del padre. Il tutto parte dalla storia particolare della famiglia di lei. “La mia vita è una serie tv”, ha esordito Petris.

“I miei erano tossicodipendenti, si sono conosciuti a San Patrignano e hanno fatto me”: infatti, la ragazza è nata proprio nella comunità famosa di recupero. “Fino ai 14-15 anni ho vissuto la mia vita in comunità. Mia madre aveva paura che io potessi fare gli errori che ha fatto lei” Letizia è stata colpita da un grave lutto, la morte del suo amato papà: “Lui doveva sempre vedere il buono. Era quasi fastidioso da quanto era positivo ed energetico, quando c’era lo senti”.

Il racconto di Letizia Petris

Poi, le parole che hanno commosso tutti in studio: “Il 31 dicembre la dottoressa ha chiamato me e mia madre. Era già passata la mezzanotte, era il primo gennaio. Siamo andati in ospedale e dovevamo decidere se staccare le macchine o lasciarlo andare subito. Gli abbiamo preso la mano, io gli parlavo. E lui in quel momento ha deciso di andare via da solo, togliendo a noi quel peso. E’ stato padre anche in punto di morte”, dice la ragazza.

“Io e mamma quando papà era in vita siamo sempre state una in simbiosi dell’altra. Solo che io quando ero adolescente, lei era molto apprensiva per un passato che comunque l’aveva turbata tanto, e ci scontravamo spesso. Andavamo d’accordo, ma erano più le volte che urlavamo e facevamo le pazze. Da quando papà è venuto a mancare, per me lei è amica, madre, qualsiasi cosa. e abbiamo vissuto in simbiosi, è una donna che ha passato tanto dolore, ho fatto di tutto per salvarla quando stava meglio lo ha fatto lei con me. Mia mamma è la mia vita”.

Letizia corre in giardino ad abbracciare la mamma Sara che ha detto: “Amore scusa ti ho regalato solo paure, sei meravigliosa, tu stai facendo un percorso di crescita personale, non hai condiviso papà con nessuno e ora lo hai fatto con tutti, tuo papà sarà lì felicissimo che si pavoneggia”.