Georgian Cimpeanu, chi è il nuovo amore di Elisabetta Canalis

Chi è il nuovo amore di Elisabetta Canalis, tutto su Georgian Cimpeanu. Secondo alcune voci di corridoio, dopo la fine del suo matrimonio con Brian Perri, l’ex Velina ha già una nuova fiamma, un giovane kick-boxer. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Georgian Cimpeanu, tutto sul nuovo amore di Elisabetta Canalis

Con l’annuncio del divorzio in corso tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, l’ex Velina è tornata sotto i riflettori. La showgirl, dopo anni di difficoltà matrimoniali, pare aver già ritrovato l’amore. Secondo i giornali la sua nuova fiamma è una sua vecchia conoscenza, più giovane di lei di 15 anni. Si tratta di Georgian Cimpeanu, 29enne rumeno campione del mondo di kick-boxing. La Canalis pratica lo sport da diverso tempo e si è spesso allenata proprio con Georgian, proprietario della palestra frequentata dalla showgirl. I due furono beccati insieme dai paparazzi di Chi già lo scorso febbraio, durante la Fashion Week di Milano: “Dopo una cena insieme entrano nello stesso palazzo e ci rimangono per ore”.

Carriera e vita privata, cosa sappiamo del campione del mondo di kick-boxing

Nato in Romania il 31 agosto 1993, Georgian Cimpeanu è un nome molto noto tra gli appassionati di arti marziali. Con 47 match all’attivo, di cui 43 vittorie, Cimpeanu, detto Iceman, si è assicurato una volta il titolo di campione italiano di kick-boxing e per ben tre volte quello di campione del mondo WAKO PRO K-1. Oltre a portare avanti la sua carriera nello sport agonistico, Cimpeanu lavora anche come personal trainer nelle sue palestre. Ha inoltre un profilo Instagram seguito da oltre 26mila persone, dove pubblica contenuti sui suoi metodi di allenamento e sui suoi risultati sportivi.