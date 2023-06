Allerta meteo 8 giugno per rischio temporali da Nord a Sud: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per la giornata di giovedì 8 giugno su diverse regioni da Nord a Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha messo in guardia le diverse zone che sono state attenzionate.

Allerta meteo 8 giugno per rischio temporali da Nord a Sud

Continua l’allerta meteo anche nella giornata di giovedì 8 giugno 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso il bollettino di criticità per rischio temporali soprattutto in alcune regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria. Inoltre, annunciata allerta gialla per rischio idraulico solo in Emilia Romagna e nelle zone: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. Mentre l’allerta gialla per rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Molise.

📅 Giovedì #8giugno

🟡🔔 #allertaGIALLA meteo-idro prevista in otto regioni. Consulta il bollettino nazionale per conoscere i livelli e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq pic.twitter.com/QsVv3c46RT — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 7, 2023

Avviso della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea