George Ciupilan aggredito e picchiato, il video dell’ex gieffino

George Ciupilan aggredito e picchiato, l’ex concorrente del GF Vip racconta l’accaduto: “Pago lo scotto della mia popolarità”. Il giovane influencer ha pubblicato un video in cui appare pieno di lividi: “Spero non succeda a nessun altro mio collega”.

George Ciupilan aggredito e picchiato, il video shock dell’influencer

Il noto tiktoker ed influencer George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha sconvolto il proprio pubblico con un video shock sul suo profilo Instagram, in cui racconta di essere stato vittima di una violenta aggressione. Nel filmato Ciupilan appare malconcio, con un livido sulla guancia e sotto l’occhio, oltre che con segni di graffi sul collo e un labbro spaccato. L’influencer spiega di essere stato aggredito e poi pestato, ma non racconta nulla circa l’identità dei suoi aggressori. “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni.” -dichiara Ciupilan nel video- “Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco. Soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere”. A sua detta la causa del pestaggio è la sua fama sul web: “Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro subisca qualcosa di questo tipo, che debba correre rischi per la propria salute. Come sta succedendo a me in queste ore. Spero di potervi dare notizie migliori sulla mia salute. Un abbraccio a tutti”.

I commenti di amici e colleghi: “Forza George!”

Tantissimi i commenti di supporto dal web, molti da amici e colleghi influencer e da altri ex gieffini. Primo tra tutti l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Matteo Diamante, furioso per quanto accaduto a George: “Nel 2024 non capisco perché i ragazzi giovani non abbiano voglia di divertirsi anziché picchiare un ragazzo in 5. Da infami tra l’altro. Comunque fratellino denunciarli è il minimo così pagheranno per quello che hanno fatto e anche tanto!”. Tanto sdegno anche da parte dell’ex coinquilina del GF Patrizia Rossetti: “George, tesoro, mi spiace tantissimo!! Gli umani stanno diventando davvero ignobili!! Non ho parole per questi schifosi!”. Anche Charlie Gnocchi ha dedicato un pensiero al tiktoker: “Forza George!”. Parole di supporto anche da GF Vip News: “Buona guarigione”.