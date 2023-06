Marco Bellocchio, chi è il regista: film, vita privata, moglie, figli

Chi è Marco Bellocchio, carriera, premi e vita privata del regista. Da cinquant’anni un grande nome del cinema italiano, ha ricevuto nel 2021 la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Marco Bellocchio, vita privata, film e carriera

Nato a Piacenza il 9 novembre 1939, Marco Bellocchio è un noto regista italiano a breve 84enne, da oltre cinquant’anni uno dei nomi più noti nel mondo del cinema italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto molti riconoscimenti, tra cui sette David di Donatello e otto Nastri d’Argento. Nel 2021 è stato premiato al Festival di Cannes con la Palma d’oro onoraria alla carriera. Si forma come regista al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, sotto l’occhio attento di Andrea Camilleri. Nel 1965 gira il suo primo lungometraggio, I pugni in tasca, di cui scrive anche soggetto e sceneggiatura. La pellicola, poi selezionata tra i 100 film italiani da salvare, vince diversi premi e lancia Bellocchio verso il successo.

I film più noti di Bellocchio, quali sono?

Negli anni successivi gira molti altri film, in cui critica aspramente la società borghese e infonde le sue idee politiche, orientate verso l’estrema sinistra. Dal 1965 ad oggi Bellocchio ha girato 26 lungometraggi, 13 cortometraggi, nove documentari e quattro film per la tv. Tra i suoi lavori più noti ricordiamo Nel nome del padre, La Cina è vicina, Sbatti il mostro in prima pagina, Il gabbiano, Armonica a bocca, Vacanze in Val Trebbia, La condanna, La balia e i più recenti Il traditore, Esterno Notte e Rapito. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue pellicole arrivano anche sulla sua pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 12mila follower.

Vita privata: moglie, figli

In passato Marco Bellocchio è stato sposato con l’attrice Gisella Burinato, spesso interprete nei suoi film. Burinato è la madre del suo primo figlio, Pier Giorgio Bellocchio, che ha seguito le orme dei genitori e si è costruito una carriera come attore sul piccolo e sul grande schermo. Dopo la rottura con la sua prima moglie, il regista ha ritrovato l’amore nel 1992 con la montatrice Francesca Calvelli, più giovane di lui di 23 anni. Dal loro amore nasce una figlia, Elena Bellocchio, anche lei attrice. “Quando ho incontrato Marco ho pensato: “Però, mica male!”” -ha affermato Francesca Calvelli in un’intervista concessa ad Amica- “Non era solo un’attrazione fisica, mi aveva impressionato il modo in cui mi aveva parlato. Marco mi ha dato fiducia. Con lui non ho mai avuto paura di esprimermi, e questo mi ha fortificata”.