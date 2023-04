Alexandre Pato, nostalgia Milan per il centravanti: “Un giorno tornerò”

Alexandre Pato parla del suo Milan, dal campo agli aneddoti sulla squadra e Gattuso. Intervistato da Milan TV, il centravanti brasiliano ha ricordato alcuni momenti dei suoi anni in rossonero e ha promesso: “Un giorno tornerò”.

Alexandre Pato e l’affetto per il suo Milan: “Un giorno tornerò”

Nostalgia e ricordi per Alexandre Pato e per i tifosi del Milan. Il centravanti brasiliano 33enne, rossonero dal 2007 al 2013 e oggi svincolato, ha concesso un’intervista a Milan TV durante la quale ha parlato con affetto dei suoi anni in Italia. Tanti complimenti per l’attuale campioncino del Diavolo, Rafael Leao: “Noi ci parliamo, gli ho chiesto la sua maglia. Vorrei la sua maglia”. Per Pato condividono il ruolo in campo, anche se Silvio Berlusconi, all’epoca, era di un altro parere: “Io giocavo esterno e poi Berlusconi mi chiamava e mi diceva di non andare a prendere la palla lontano, poi da lì ho giocato più attaccante. Ma prima facevo l’esterno”. Il centravanti scherza inoltre su un suo possibile ritorno al Milan, per giocare fianco a fianco con Rafa: “Io tornerò un giorno al Milan, io vado a sinistra e lui va a destra“.

Gattuso e la mozzarella, il racconto di Pato: “Mi è rimasta impressa questa cosa”

Pato ha inoltre raccontato alcuni aneddoti sul suo periodo in rossonero. In particolare ha ricordato un episodio con protagonista Gennaro Gattuso, che lo spinse a provare un prodotto tipico italiano: “Quando sono andato a Napoli, non conoscevo il cibo italiano e Gattuso ci portò la mozzarella. Stiamo tornando in aereo e mi chiede di provarla, pensavo fosse un gelato. La assaggio e faccio una faccia… Mi è rimasta impressa questa cosa“.