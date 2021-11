Gemma Galgani via da Uomini e Donne? Maurizio Costanzo commenta

Gemma Galgani via da Uomini e Donne: notizia rivelata da Maurizio Costanzo che però non sarebbe d’accordo sulla scelta fatta dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Gemma Galgani via da Uomini e Donne?

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne over. Secondo il mondo del gossip la dama torinese sarebbe pronta a lasciare il programma si canale 5. Gemma è diventata negli anni un volto storico del programma, è ormai quasi un decennio che i suoi amori televisivi e le sue diatribe con Tina Cipollari infiammano gli spettatori. Sarebbe un addio che, se confermato, verrebbe deciso dagli autori del programma.

Nelle ultime settimane nel salotto di canale 5 con Maria De Filippi, Gemma Galgani è rimasta molto dispiaciuta e delusa dalla scelta di Costabile di chiudere il loro rapporto. Più che altro, come ha ribadito, non se lo sarebbe mai aspettata così d’improvviso e poi dopo tante belle parole e tanti bei momenti passati insieme. Successivamente abbiamo ricevuto la notizia che purtroppo ha contratto il Covid e quindi è stata costretta a rimanere chiusa in casa in quarantena. Ha lo stesso seguito il programma, intervenendo anche, tramite videochiamata.

Su Gemma Galgani, Maurizio Costanzo non è d’accordo

Secondo diverse indiscrezioni, infatti, la dama del Trono di Uomini e Donne Over sarebbe pronta a dire addio al programma tanto amato. Probabilmente una scelta degli autori, come riporta lo stesso Il Fatto Quotidiano, per dare la possibilità ad altre figure di emergere e farsi conoscere. Ma sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che si è mostrato in disaccordo sul settimanale Nuovo.

Commentando la possibile uscita di scena di Gemma, il giornalista e presentatore ha detto: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori“.