Sex and The City, le frasi più famose di Carrie Bradshaw & co

Quali sono le più belle frasi della serie Sex and The City? Ecco una raccolta dei dialoghi indimenticabili delle quattro amiche di New York.

Come tutte le grandi serie, anche Sex and The City ha delle frasi indimenticabili. Scopriamole insieme.

Frasi più famose di Sex and The City

Frasi scanzonate o nostalgiche, indubbiamente dedicate all’amore e all’amicizia, ma anche alla realizzazione di sé. Le hanno pronunciate le leggendarie protagoniste di Sex and The City: Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, le quattro amiche di Manhattan.

Tratte dall’omonimo romanzo di Candace Bushell, le protagoniste sono modaiole, benestanti, libere di seguire le proprie passioni ed emancipate, quanto meno per gli standard rappresentati dall’industria culturale degli anni Novanta.

La vera rivoluzione di Sex and The City, però, rimangono i dialoghi. Spesso irriverenti, profondi, e disinibiti hanno indubbiamente conquistato il pubblico. Ecco le più belle frasi di Sex and the City pronunciate dalle protagoniste.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

C’è una legge molto elementare che regola i rapporti: quanto il tuo uomo è giù, tu devi essere su. Il ‘Titanic’ di una donna può essere la ‘Love Boat’ di un’altra. Certe donne non sono fatte per essere domate, forse hanno bisogno di restare libere finché non trovano qualcuno altrettanto selvaggio con cui correre. È tipico delle relazioni sentimentali: a volte da fuori sembrano più belle. La gente entra nella tua vita e poi ne esce, ma è confortante sapere che coloro che ami rimangono per sempre impressi nel tuo cuore.

Charlotte York (Kristin Davis)

Io credo che avere tutto sia avere qualcuno di speciale con cui dividerlo. L’amicizia e i soldi non vanno mai confusi. Le donne vogliono solo un uomo che le salvi. Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori. Per dimenticare un uomo ci vuole la metà del tempo che si è stati insieme.

Samantha Jones (Kim Cattrall)

Le fantasie non vanno censurate. Normale è il punto a metà strada tra quello che vorresti e quello che hai realmente. Non fare la difficile con un uomo difficile. Le uniche parole che bisogna dire a letto sono quelle sporche. Vuoi davvero cambiare il tuo uomo? Beh! sta’ attenta, tesoro… Se tiri il filo sbagliato, ti si disfa tutto il maglione.

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)

Gli uomini che vogliono sposarsi sono quelli a cui manca la mamma. Se prendi i soldi da un uomo gli dai il controllo della tua vita. Il romanticismo non esiste senza del buon sesso. Niente allontana l’uomo dal sesso quanto una donna incinta. Se un uomo ha più di trent’anni ed è single ha qualcosa che non va. È darwiniano: la natura li elimina affinché non propaghino la specie.

Altre frasi indimenticabili della serie