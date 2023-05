Ida Di Benedetto, chi è oggi l’attrice napoletana: vita privata, marito, film, figlie

Chi è oggi Ida Di Benedetto, famosa attrice napoletana. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto. In quali film ha recitato? Che cosa fa oggi? Chi sono le sue figlie?

Chi è oggi Ida Di Benedetto, vita privata e carriera dell’attrice napoletana

Nata a Napoli il 3 giugno 1945, Ida Di Benedetto compirà a breve 78 anni ed è una nota attrice e produttrice italiana. Rimasta incinta all’età di soli 16 anni, comincia a recitare da giovanissima per mantenersi: “Sono diventata mamma alla tenera età di 16 anni. Ho cominciato a fare la modella e poi l’attrice. Il mio lavoro di attrice è cominciato tra pappe, figlie e famiglia. Mi sentivo anche allora molto responsabile. Comunque ho sempre privilegiato gli affetti in tutti questi anni di lavoro”. Si costruisce in breve tempo una brillante carriera teatrale. Si fa notare sul grande schermo nel 1975, con un piccolo ruolo in …a tutte le auto della polizia…, poliziesco di Mario Caiano. Il suo debutto in un ruolo centrale arriva nel 1978 in Nel regno di Napoli di Werner Shroeter, regista tedesco che la dirigerà anche nel 1980 in Palermo o Wolfsburg.

È l’inizio di una carriera di successo sul grande schermo per Ida Di Benedetto che, nel corso degli anni, recita in numerose pellicole di successo, spesso nel ruolo di donne affascinanti e sensuali. Tra queste ricordiamo Immacolata e Concetta – L’altra gelosia, Più bello di così si muore, Testa o croce, Blues Metropolitano, Alla fine della notte e L’inceneritore. Ha inoltre recitato in numerose serie tv tra cui L’isola del tesoro, Morte di una strega e Un posto al sole. In carriera ha vinto un David di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista nel 1981 per Camera d’albergo e due Nastri d’argento nel 1980 e nel 1981, rispettivamente come Miglior Attrice Protagonista in Immacolata e Concetta e come Miglior Attrice Non Protagonista in Fontamara.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa fa oggi Ida Di Benedetto?

Oggi Ida Di Benedetto continua a recitare, sebbene non con la stessa frequenza dei suoi primi anni sotto i riflettori. Il suo ultimo film, Gli altri, sarà nelle sale nel 2023. Negli anni, inoltre ha cominciato a lavorare dietro le quinte come produttrice, finanziando molti film televisivi come Chiaroscuro, L’educazione fisica delle fanciulle, Paura d’amare e Sposami.

Vita privata: marito, figlie

Ida Di Benedetto è madre di due figlie, Stefania e Marta Bifano. L’attrice rimase incinta quando aveva solo sedici anni: “È stata sicuramente una fortuna. A sedici anni conosco un giovane studente di medicina e la vita mi fa un bel regalo. Non ho mai pensato di non mettere al mondo mia figlia”. Stefania ha aiutato Ida a fondare la sua società, Titania Produzioni, e ancora oggi lavora insieme a lei. Marta ha invece seguito le orme della madre ed è diventata un’attrice di successo tra teatro, tv e cinema. Dal 1995 Ida Di Benedetto frequenta il politico e politologo Giuliano Urbani, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali dal 2001 al 2005. I due hanno reso pubblica la loro relazione solo nel 2005.