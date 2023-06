Governo, Mario Sechi si è dimesso da capo ufficio stampa di Giorgia Meloni. Secondo i rumors sempre più insistenti, andrebbe a dirigere Libero.La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da Dagospia. Governo, Mario Sechi si dimette da capo ufficio stampa di Meloni . Secondo i rumors sempre più insistenti, andrebbe a dirigere.La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da Dagospia. Mario Sechi si dimette da capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e la premier perde un pezzo della sua squadra. A convincere Sechi a candidarsi al posto di direttore di Libero, posto a cui sembrava destinato Pietro Senaldi, sarebbe il rapporto mai decollato con lo staff di Meloni. L’approdo con Meloni Mario Sechi era arrivato a Palazzo Chigi per curare la comunicazione di Meloni lo scorso 6 marzo, ma ora il rapporto sarebbe già arrivato alla sua conclusione.

Da Palazzo Chigi a Libero

Mario Sechi sarà quindi il nuovo direttore di Libero. L’attuale capo ufficio stampa della premier Giorgia Meloni prenderà il posto di Alessandro Sallusti, destinato (insieme al fondatore Vittorio Feltri) a trasferirsi al Giornale appena passato dalla famiglia Berlusconi agli Angelucci.

Un abbandono che, per quanto fosse stato anticipato, non si riteneva così repentino. Ora al posto di Mario Sechi, potrebbe andare ad affiancare Meloni Daniele Capezzone (ad oggi noto come giornalista di area centrodestra).