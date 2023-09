Salvini contestato al congresso della Lega risponde così: “La prossima valletta al Festival di Sanremo”

Salvini contestato al congresso della Lega nel Lazio: il ministro dei Trasporti e Infrastrutture ha risposto ironizzando sul gesto dell’attivista contro il governo Meloni. Al centro della denuncia la guerra alle Ong da parte dell’esecutivo del centrodestra.

Salvini contestato al congresso della Lega

Matteo Salvini è stato contestato durante il congresso regionale della Lega nel Lazio. Un’attivista mentre Salvini era impegnato nel suo intervento ha esibito una cartello con la scritta e la denuncia “basta guerra alle Ong, governo criminale“. Nel mirino, dunque, secondo l’attivista c’è l’operato del governo Meloni nei confronti delle Ong. La risposta di Salvini è stata come sempre un mix di ironia e attacco alla sinistra.

Il vicepremier risponde così: “La prossima valletta al Festival di Sanremo”

Salvini ha pensato bene di rispondere ironizzando sul gesto dell’attivista: “Va bene, viva le Ong. Un applauso alla prossima valletta del Festival di Sanremo. De gustibus non disputandum est”. La donna è stata immediatamente allontanata e Salvini ha proseguito: “Diciamo che l’idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente. E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi sento superiore, ma mi sento diverso”.

“Noi chiudiamo questa pagliacciata qua con il sorriso e con ironia – ha aggiunto – Pensate invece se uno di noi fosse andato in un contesto di sinistra a contestare che pandemonio sarebbe accaduto. Viva la libertà”.

