Elisabetta Gregoraci, ladri in casa: il racconto shock della showgirl

Elisabetta Gregoraci ha raccontato di avere ricevuto la visita non gradita di ladri nella sua casa dove vive insieme al figlio. Il racconto della showgirl è arrivato sui canali social, condividendo la sua disavventura con tutti.

Elisabetta Gregoraci, ladri in casa

Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a uno sfogo duro sul suo canale Instagram. La showgirl ha raccontato di aver ricevuto la visita non gradita di ladri nella sua casa, dove vive insieme al figlio Nathan Falco. Elisabetta è innamorata persa del suo Nathan, e con lui ammette di essere «la tipica mamma italiana. Sono fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, “mamma basta con tutti questi baci”, mi dice… ».

Confessa anche di essere molto «fortunata rispetto a una mamma che lavora in ufficio e ha orari fissi. Io magari sto via un weekend, ma poi quando non lavoro posso dedicarmi completamente a lui. È sensibile, ma anche sicuro di sé, solare. Sa sempre quello che vuole, ha un carattere ben definito, quasi da adulto».

Il racconto shock della showgirl

“Ladri, ladri… Maledetti ladri. Non so se vi ricordate ma un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa. Ho avuto i ladri in casa. L’esperienza è stata terribile per tutti noi. Per Nathan, la tata e noi che eravamo in casa. Sono molto fiera di me per come sono andate le cose. Perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi”, ha raccontato la showgirl. E ancora: “E Nathan ha prontamente chiamato la polizia e ora il ladro giace in galera”, ha concluso la Gregoraci.

LEGGI ANCHE: Il delitto di Ponticelli – L’ombra del dubbio arriva su Sky: storia, i protagonisti oggi e il trailer della docu-serie