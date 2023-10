Chi è Fabrizio D’Alessio, voce di RaiRadio2: programma e carriera

Fabrizio D’Alessio è una delle voci ufficiali di RadioRai2 dove conduce “La sveglia di Radio2”. Conosciamolo meglio.

In una intervista rilasciata a L’Identità, D’alessio ha parlato di come è cresciuta la sua passione per la radio. “Non ho chiaro il momento preciso, ma è come se fosse stata la passione a scegliere me. Forse perché sono salito sul palco la prima volta cosi piccolo che è successo tutto naturalmente. Qualche mese fà mia madre mi ha inviato delle foto (sai le classiche di quando sistemi i cassetti a casa?) e c’e ne erano alcune di un piccolo me di circa 5 anni con un microfono in mano che presentava un concorso canoro per bambini (una specie di “Zecchino D’Oro” di provincia). Forse l’incantesimo è avvenuto quel momento e da lì non ho più abbandonato il palco, continuando con il teatro amatoriale, fino al diploma in Accademia e poi la lunga gavetta per farlo diventare un mestiere. Quello che ricordo bene sono però i sacrifici fatti per questa passione”.