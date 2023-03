Daniele Scardina come sta: spunta un video prima del malore in allenamento

Daniele Scardina si trova in ospedale dopo l’operazione chirurgica al cervello. Ad aggiornare sulle sue condizioni, sono arrivate le parole del manager Alessandro Cherchi. Intanto, è spuntato un video che ritrae il pugile poco prima del malore.

Daniele Scardina come sta

Daniele Scardina, alias ‘King Toretto’, è uno dei più famosi pugili italiani. Scardina, durante l’allenamento, ha avuto un malore forse dovuto a un colpo in testa. Il tutto è avvenuto verso le 17 del 28 febbraio nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe.

Il pugile è stato sottoposto poi a un intervento chirurgico all’ospedale Humanitas. Il manager Alessandro Cherchi ha aggiornato sulle condizioni di Scardina. Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta. L’intervento è riuscito hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza. Daniele si stava rimettendo in forma in vista dell’incontro del 24 marzo, si stava ricostruendo per combattere in una nuova categoria con un peso maggiore. Forse ultimamente ha stressato troppo il corpo, magari semplicemente non si è idratato quanto avrebbe dovuto. Non era sicuramente prevedibile, nessuno mi ha comunicato di episodi precedenti o di allarmi”.

Spunta un video prima del malore in allenamento

Mentre Scardina si trova in ospedale, si cerca di fare chiarezza sull’accaduto durante l’allenamento. Nelle ultime ore, pare sia spuntato un video che riprende Scardina poco prima del malore, almeno secondo le parole del manager Cherchi. “Non ero presente in palestra – ha sottolineato il manager del boxeur – ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi. Posso aggiungere – afferma Cherchi – che durante l’allenamento Daniele non era andato neanche ko”.

