Morte Pier Paolo Pasolini: chi era l’intellettuale del ‘900, docufilm, opere

Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di Pier Paolo Pasolini

Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Pasolini è considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento e si distinse in numerosi campi. Ecco le novità sul caso della morte di Pasolini.

Chi era Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini, nato nel 1922, è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano; considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista. Morto il 2 novembre 1975 al lido di Ostia, è stato un grande cultore e amante del cinema.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Film

Proprio alla personalità di Pasolini si devono importanti pellicole entrate nella storia del nostro paese come Mamma Roma (1962), Il vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1965), Edipo re (1967), Teorema (1968) e Medea (1969) tutte prodotte a partire dagli anni Sessanta.

Morte Pier Paolo Pasolini, si riapre il caso: “Verificare tre Dna”

È stata depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Quest’ultima, redatta dall’avvocato Stefano Maccioni a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, chiede di verificare a chi appartengano tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine.

Cosa ha detto l’avvocato

L’avvocato Stefano Maccioni, a tal riguardo, ha detto che “quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo – spiega l’avvocato Maccioni – ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità giudiziaria. Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire per svolgere le indagini per accertare a chi appartengono”.

Il Docufilm su Rai 3

Su Rai 3 andrà in onda un docufilm su Pier Paolo Pasolini intitolato “Le donne di Pasolini”. Diretto da Eugenio Cappuccio e narrato da Giuseppe Battiston che rilegge in modo inedito e originale Pier Paolo Pasolini, attraverso le donne più importanti della sua vita, l’amatissima madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Bemporad, partendo dai territori friulani in cui è cresciuto e da cui ha tratto ispirazione.