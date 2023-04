Un passo dal cielo 7, anticipazioni quinta puntata 27 aprile: Radici e rami

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quinta puntata: cosa succederà nell’episodio in onda il 27 aprile? Manuela e Vincenzo sono alle prese con la morte apparentemente accidentale di un giovane. Ecco un piccolo assaggio della prossima puntata.

La quinta puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda giovedì prossimo, il 27 aprile, alle ore 21.25 su Rai 1. Dopo l’addio alla serie di Daniele Liotti, il protagonista Francesco Neri è uscito di scena, lasciando il suo posto a Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Un cambiamento che non ha affatto intimidito il pubblico, che ha premiato la fiction montana con un boom di ascolti nelle prime puntate. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la quinta puntata di Un passo dal cielo 7, con un paio di anticipazioni sulla trama.

Episodio 5 – Radici e rami

Nella prossima puntata di Un passo dal cielo 7, intitolata Radici e rami, la fiction da uno sguardo al passato, nello specifico al periodo della Prima Guerra Mondiale. Il caso della settimana, infatti, riguarda la morte di un giovane, ucciso da un colpo di fucile nel corso di una rievocazione di una battaglia storica. La morte del ragazzo è un tragico incidente o il risultato del piano criminoso di qualcuno? Sia Manuela che Vincenzo (Enrico Iannello) si dedicano all’indagine, affrontando il caso da punti di vista diversi. La verità si scoprirà essere molto più dolorosa di quanto ci si potesse aspettare. Nel frattempo Nathan (Marco Rossetti) è una risorsa sempre più preziosa per i due fratelli e continua a dar loro supporto.