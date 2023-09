Oroscopo, Luna Nuova in Vergine 15 settembre 2023: effetti su tutti i segni

Oroscopo, Luna Nuova in Vergine il 15 settembre 2023: che significato ha per i segni zodiacali? Scopriamo insieme gli effetti del Novilunio sul nostro futuro. Che influenza avrà sugli astri?

Oroscopo, significato della Luna Nuova in Vergine dal 15 settembre 2023: cosa vuol dire?

Occhi verso il cielo notturno per gli appassionati di astrologia. Il 15 settembre 2023 avrà infatti inizio una nuova fase lunare: la Luna Nuova transita in Vergine e porta un’aura di serenità e disciplina su tutti i segni. Che effetto avrà il Novilunio nei prossimi giorni? In che modo influenzerà il nostro futuro? Scopriamolo insieme.

Gli effetti della Luna Nuova in Vergine, il significato astrologico dell’evento

Prima di tutto, la Luna Nuova in Vergine risveglia in noi cautela e riflessività, ci riempie della forza di volontà necessaria a compiere scelte importanti. In aggiunta, in questo periodo sarà difficile farsi trascinare da sogni astrusi e voli pindarici. L’influenza lunare ci porta infatti a dare la priorità a concretezza e rigore. L’ambizione c’è ed è pressante, ma ci porta a valutare ogni azione con razionalità, a prepararci a fare i sacrifici necessari.

Allo stesso tempo, potrebbero farsi più forti sentimenti sgradevoli come il senso di insoddisfazione e l’invidia, che ci allontana dalle gioie quotidiane, troppo piccole per soddisfare i propri desideri. A questo scopo l’influsso di Mercurio può essere un buon supporto: l’astro ci spinge ad agire con più logica e meno emotività, minimizzando le preoccupazioni create dalla Luna Nuova.

L’influenza del Novilunio: gli effetti segno per segno

In che modo allora la Luna Nuova in Vergine influenza l’Oroscopo? Quale effetto avrà il novilunio sull’umore e il futuro di tutti i segni zodiacali? Ecco quali sono i segni che subiranno maggiormente l’influenza della Luna nei prossimi giorni: