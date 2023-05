Whatsapp, come modificare i messaggi già inviati: arriva la nuova opzione per l’app di messaggistica

Whatsapp, arriva la nuova opzione di modifica per i messaggi già inviati nelle chat. Una nuova funzionalità annunciata dal numero uno di meta Mark Zuckerberg che su Facebook ha pubblicato sia il video sia immagine della nuova possibilità.

Whatsapp, come modificare i messaggi già inviati

Una nuova funzionalità è stata annunciata per l’applicazione di messaggistica Whatsapp. Da oggi, dopo gli aggiornamenti, sarà possibile modificare i messaggi già inviati nella chat. Mark Zuckerberg in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha dato l’annuncio: “Ora puoi modificare i tuoi messaggi WhatsApp fino a 15 minuti dopo che sono stati inviati!”, scrive il presidente di Meta. Mentre nei giorni scorsi era stata annunciata la nuova opzione chiamata Chat Lock, che rende le chat private, protette da password. Su Facebook, il numero uno di Meta aveva spiegato che queste nuove chat “rendono le tue conversazioni più private”, perché i messaggi vengono “nascosti in una cartella protetta da password” e soprattutto “le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio”.

Arriva la nuova opzione per l’app di messaggistica

La nuova opzione prevede, dunque, di modificare il testo del messaggio inviato ma solo nei primi 15 minuti. Tuttavia, c’è da segnalare, che in caso di modifica questa variazione sarà lo stesso visibile ai destinatari del messaggio. Nello specifico verrà riportata data e ora della modifica, come quando si cancella un messaggio inviato. Per cambiare le parole del testo su Whatsapp basterà tenere premuto sul messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menù.

Inoltre, secondo il blog specializzato WeBetaInfo, dovrebbe essere possibile modificare il messaggio soltanto dal dispositivo da cui è stato inviato, visto che l’app si può utilizzare da diversi dispositivi. L’obiettivo infatti è tutelare quanto più è possibile l’autore diretto del messaggio.