25 aprile, i supermercati aperti: quali sono e in che fasce orarie sono disponibili

25 aprile, i supermercati aperti: sono molte grandi catene che hanno deciso di tenere alte le saracinesche per consentire la spesa dell’ultimo minuto. Così come altri esercizi commerciali saranno a disposizione di tanti consumatori.

25 aprile, i supermercati aperti

Il 25 aprile è il giorno della Festa della Liberazione ma non per tutti è un giorno in cui si può non lavorare. Ad esempio molte catene di supermercati saranno aperti così come altri esercizi commerciali, chi per mezza giornata, chi per tutta la giornata. Secondo quanto riporta il Corriere della sera sono diverse le grandi catene che saranno aperte come Carrefour ed Esselunga.

Quali sono e in che fasce orarie sono disponibili

Esselunga terrà aperti 172 punti vendita d’Italia dalle 8 alle 20. Rimarranno, invece, chiusi i negozi la Esse e le eccellenze di Esselunga. Poi rimangono aperti anche Bennet, dalle 9 alle 20; Conad, dalle 7 alle 21; Coop, dalle 8.30 alle 20.30; Pam, dalle 8 alle 21; Unes, dalle 8 alle 22; Aldi, Carrefour, aperto dalle 8,30 alle 20. Mentre ci sono alcuni che vanno controllati perché non hanno ufficializzato le aperture o le fasce orarie come Eurospin, Il Gigante; Iper; Iperal; MD; Lidl e Penny Market. Non solo supermercati aperti ma anche altri negozi come Expert, con orario a discrezione del negozio di riferimento; Ikea, dalle 9 alle 21.30; Trony, dalle 9 alle 21 e Unieuro, dalle 10 alle 19. Aperti anche molti Outelet di tutta Italia, tra questi, sempre secondo il Corriere, ci sono Barberino Designer Outlet, Castel Guelfo The Style Outlets, Castel Romano Designer Outlet, Fidenza Village, Franciacorta Village, La corte del Sole – Sardinia Village, La Reggia Designer Outlet, Città Sant’Angelo Village.

