Marco Scaramellini, chi è il sindaco di Sondrio in carica dal 2018: partito, età, curriculum

Chi è Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio in carica dal 2018. Politico e ingegnere, è stato riconfermato alle elezioni comunali 2023, dove ha ottenuto il 57,86% dei voti. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio in carica dal 2018

Nato a Chiavenna il 15 ottobre 1965, Marco Scaramellini ha 57 anni ed è il sindaco di Sondrio, in carica dal 2018 e riconfermato alle elezioni comunali 2023 con il 57,86% dei voti. Il primo cittadino ha battuto la concorrenza di Simone Del Curto con il supporto della coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia nonché dalle liste Sondrio Viva!, Sondrio Liberale e Popolari Retici. Intervistato dopo la vittoria, Scaramellini ha fatto i complimenti al rivale: “Grazie a Del Curto per aver condotto una campagna elettorale corretta. Ciascuno ha portato le proprie idee e le proprie istanze nel pieno rispetto degli altri. Credo che questo modo di fare politica sia un bel messaggio per i cittadini”.

Curriculum, carriera e vita privata del primo cittadino di Sondrio

Comincia la sua formazione universitaria negli anni Ottanta, frequentando il Politecnico di Milano. Lì, nel 1990, consegue una laurea in Ingegneria Civile, settore in cui costruisce la propria carriera. È iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia. Dal 1996 al 2007 Scaramellini è cultore della materia urbanistica presso il Dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La sua prima esperienza politica ha inizio nel 1999, quando lavora per il Comune di Chiavenna come Assessore esterno “tecnico” all’Urbanistica e Lavori Pubblici. Nel 2018, appoggiato dal centrodestra, l’ingegnere si candida con successo come sindaco di Sondrio, vincendo al ballottaggio con il 60,37% delle preferenze. Si sa poco circa la sua vita privata, se non che è sposato con una donna di nome Silvia, con la quale ha avuto due figli maschi.