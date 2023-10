Francesca Mozer, chi è la moglie di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera, figlio

Chi è Francesca Mozer, moglie di Zucchero Fornaciari. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del cantautore blues. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Francesca Mozer, moglie di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera

Nata a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 1968, Francesca Moser ha 55 anni ed è la moglie di Zucchero Fornaciari, al suo fianco dal 1992. Di tredici anni più giovane rispetto al marito, ha origini svizzere ed è cresciuta in Liguria, a La Spezia. I suoi genitori sono Alfred René François e sua moglie Nicoletta, negli anni Sessanta gestori dell’Hotel Eco del Mare, a Lerici. Conclude i suoi studi universitari in Italia per poi trasferirsi a New York, dove impara diverse lingue. In passato ha lavorato proprio negli Stati Uniti come cacciatrice di teste. Ha un profilo Instagram con qualche migliaio di follower dedicato alla sua vita quotidiana.

Vita privata: il rapporto con il cantante e il figlio Adelmo

Zucchero Fornaciari e Francesca Mozer sono ancora innamoratissimi. In una recente intervista il cantante ha parlato del suo rapporto con sua moglie, con un pensiero ai brutti ricordi relativi alla sua ex, Angela Figlì: “Io e Francesca Mozer stiamo insieme da tanti anni. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero. L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda…”. Dall’amore della coppia è nato il figlio più giovane del cantautore, Adelmo Blue. Nato nel 1998, ha 25 anni e in passato ha provato a farsi strada come attore. Ha una laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita alla LUISS di Roma nel 2023, e ad oggi lavora come praticante nello Studio Legale Tinelli, a Reggio Emilia.

