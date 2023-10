Irene, Alice, Adelmo, chi sono i figli di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera, età

Chi sono i figli di Zucchero Fornaciari, tutto su Irene, Alice e Adelmo. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre cantautore. Cosa sappiamo su di loro?

Irene, Alice e Adelmo, chi sono i figli di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera

Il noto cantautore blues Zucchero Fornaciari, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, ha alle spalle una vita sentimentale movimentata che lo ha portato a sposarsi due volte e a diventare il padre di tre figli. Si tratta di Alice e la famosissima Irene, nate dall’unione con Angela Figliè, e di Adelmo Blue, figlio dell’attuale moglie dell’artista, Francesca Mozer. Cosa sappiamo sul loro conto? Scopriamo di più insieme.

Chi è Alice Fornaciari, seconda figlia di Zucchero: vita privata, carriera

Nata nel 1981, Alice Fornaciari ha 42 anni ed è la figlia più grande del cantautore. A differenza della sua sorella minore, affermata cantante, ha scelto di perseguire una carriera diversa rispetto a quella di suo padre. Alice, infatti, si è affermata nell’ambito del design, come disegnatrice e creatrice di gioielli. Negli ultimi anni ha aperto una sua boutique a Sarzana, in provincia di La Spezia, Vertigini in Fiore: “Tutti i gioielli li disegno io, utilizzando alluminio, ottone e perline. È sempre stata la mia passione”. Si diletta inoltre nella fotografia, come mostra il suo profilo Instagram. Ha da molto tempo un’amorevole relazione con Alessandro Tonarelli che appare spesso insieme a lei in scatti sui suoi profili social.

Chi è Irene Fornaciari, prima figlia di Zucchero: vita privata, carriera, canzoni

Nata nel 1983, Irene Fornaciari ha 40 anni ed è senz’altro la più conosciuta tra i figli di Zucchero. Come suo padre si è infatti costruita una carriera come cantautrice. Fa il suo debutto nel 1998 proprio in un brano di Zucchero, duettando con lui in Karma, stai calma. In seguito collabora per la colonna sonora italiana di Spirit – Cavallo Selvaggio, traducendo i testi delle canzoni originali.

Negli anni successivi comincia a farsi conoscere dal grande pubblico grazie al Festival di Sanremo. Prima nel 2009, quando partecipa alla kermesse tra le Nuove Proposte, poi nel 2010 quando fa il grande salto cantando insieme ai Nomadi il brano Il mondo piange. Nel corso della sua carriera Irene Fornaciari ha pubblicato quattro album in studio e diversi singoli molto noti. Negli anni torna a Sanremo nel 2012 con Grande mistero e nel 2016 con Blu.

Chi è Adelmo Blue, figlio più giovane del cantante

Nato nel 1998, Adelmo Blue Fornaciari ha 25 anni ed è il figlio più giovane del cantautore. Porta il nome di suo padre e in passato ha provato anche lui a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Negli anni scorsi sognava di diventare attore, ma al momento si sta ritagliando il suo spazio nel mondo legale. Ha una laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita alla LUISS di Roma nel 2023, e ad oggi lavora come praticante nello Studio Legale Tinelli, a Reggio Emilia. Non si hanno molte notizie circa la sua vita privata, sebbene sia apparso spesso in dolce compagnia nei suoi scatti sul suo profilo Instagram.