Vanessa Gravina, chi è l’attrice de Il paradiso delle signore: vita privata, malattia, marito, figli,

Chi è Vanessa Gravina, nota attrice e volto di Adelaide ne Il paradiso delle signore. Nel mondo della recitazione da quando era solo una bambina, ha lavorato sia al cinema che sul piccolo schermo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Vanessa Gravina, carriera e vita privata dell’attrice

Nata a Milano il 4 gennaio 1974, Vanessa Gravina ha 48 anni ed è un’attrice italiana molto apprezzata, soprattutto sul piccolo schermo.

Fa il suo esordio di fronte alla macchina da presa a soli sei mesi, da protagonista di uno spot per passeggini di Carosello. Fin da bambina fa molta esperienza sui set di campagne pubblicitarie che le consente, a soli 7 anni, di fare il suo debutto nello spettacolo nella trasmissione radiofonica Torno subito. Ad 11 anni, nel 1985, approda sul grande schermo, recitando in Colpo di fulmine, commedia sentimentale diretta da Marco Risi.

Il suo primo ruolo al cinema le vale una nomination al Nastro d’argento come migliore attrice esordiente.

Negli anni successivi continua a farsi strada come attrice, affermandosi anche da adulta sia nel cinema che nella televisione. Tra i suoi film sul grande schermo ricordiamo Maramao, 32 dicembre, Abbronzatissimi 2, Come quando fuori piove, L’uomo privato e il più recente Il patto. È un volto molto amato in televisione grazie alla sua partecipazione a serie e soap opera di spicco come Don Tonino, La Piovra 4 e 5, Ricominciare, Incantesimo e Centovetrine.

Nel 2018 torna a far parlare di se recitando nel ruolo di Adelaide nell’amata serie pomeridiana Il paradiso delle signore.

Vita privata: marito, figli, malattia

Vanessa Gravina è stata per 10 anni la compagna di vita del regista e doppiatore Edoardo Siravo. Nel 2015, dopo cinque anni insieme, si sposa con il manager e vicedirettore dell’Ente Previdenziale Enpam Domenico Pimpinella. I due convolano a nozze in una chiesa sconsacrata di Roma, di fronte ad un pubblico di 50 invitati.

L’attrice non ha mai avuto figli, come spiega lei stessa in un’intervista del 2019. La donna ha affermato di non volerci provare a tutti i costi, anche a causa di una brutta esperienza vissuta quando aveva 18 anni. Ha affermato che sarebbe molto felice nel caso in cui riuscisse a diventare mamma ma che, se non succederà, riuscirà a farsene una ragione.

Gravina convive inoltre da molti anni con un particolare problema di salute.

Nel 1988, durante le riprese della serie tv Don Tonino, scopre di avere una lesione alla cornea: “Abbiamo scoperto che a provocarla era stata una disfunzione dei filtri dei riflettori. Ecco perché avevo sentito tanto caldo quel giorno sul set!”.

