Chi è Giuditta Saltarini, moglie di Renato Rascel: vita privata e carriera

Tra i diversi ospiti di “Oggi è un altro giorno” c’è anche Giuditta Saltarini, andiamo a scoprire chi è la moglie di Renato Rascel, scomparso nel 1991.

Andiamo a scoprire la carriera, e la vita privata, dell’ex attrice classe ’41.

Giuditta Saltarini, chi è: carriera

Ospite su Rai 1 per il programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, in data Martedì 23 Maggio, ecco chi è Giuditta Saltarini, moglie dell’artista (a tutto tondo) Renato Rascel, venuto a mancare nel 1991. Attore, comico, cantautore, presentatore, ballerino e persino giornalista. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, in questo caso si tratta di Giuditta Saltarini.

Proprio come il suo compagno di vita, anche lei si è nutrita di arte, diventando un’attrice molto famosa, facendo il suo ingresso anche nel mondo televisivo e, per diverso tempo, è stata una showgirl. Dal teatro di rivista a quello in prosa, recitando anche per il panorama cinematografico e televisivo. La sua bellezza e la sua eleganza l’hanno portata anche a posare – completamente nuda – per Playboy, in occasione dell’edizione italia nel 1979. Ma prima del suo esordio in questo momento, la romana di gavetta ne ha fatta, svolgendo diversi lavori, tra cui quello in magazzino di una farmacia. Poi, poco alla volta, ha raggiunto il successo che l’ha portata ad essere pop0lare e amata.

Sul grande, e sul piccolo, schermo ha fatto il suo debutto nel 1971, all’età di 30 anni.

Ecco le pellicole a cui ha partecipato:

I racconti di padre Brown (1971, sceneggiato televisivo, puntata Il re dei ladri)

Su di giri (1971)

Camilla (1992, serie televisiva)

Solo per dirti addio (1992, TV)

La lampada di Wood (1994)

Casa Vianello (1998, puntata “Ti Faccio Causa”)

Vivere (1999, serie televisiva)

Al cuore si comanda (2003)

Il maresciallo Rocca (2003, serie televisiva, dalla seconda alla quinta stagione)

Don Matteo (2004, serie televisiva, episodio Il delitto del biberon)

Ovunque sei (2004)

Una grande famiglia (2012-2015)

Solo per amore, regia di Raffaele Mertes e Daniele Falleri – Serie TV (2015)

In alcuni ha avuto ruoli rilevanti, in altri di “semplice” comparsa. Anche in ambito teatrale è riuscita a farsi conoscere.

La vita privata dell’ex attrice

Nata a Roma il 24 Febbraio 1941, Giuditta Saltarini è conosciuta per essere la storica compagna di Renato Rascel. L’amore tra i due ha portato alla nascita di Cesare Rascel che, in quanto figlio d’arte, non ha deluso le attese. Il classe ’73 è infatti un autore, un compositore e un cantante.

Proprio come la mamma, anche lui sarà ospite di Serena Bortone, entrambi con lo scopo di ricordare il tanto adorato – e famoso – Renato, marito, artista, uomo e padre.