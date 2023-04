Francesca Michielin a Catania: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Francesca Michielin a Catania: continua il tour in giro per l'Italia. Ecco le informazioni sul concerto del 14 aprile.

Francesca Michielin a Catania: dopo l’uscita del suo nuovo album “Cani Sciolti” ha anche iniziato il tour che la sta portando in giro per l’Italia in questi mesi. L’artista nella serata del 14 aprile è di scena al teatro Ambasciatori.

Francesca Michielin a Catania: scaletta delle canzoni

Francesca Michielin ha pubblicato il suo nuovo album ma ha anche iniziato il suo tour in giro per l’Italia. La cantante festeggia 10 anni di straordinaria carriera insieme ai suoi fan con una nuova tournèe Bonsoir! Michielin 10, che la vede salire sui palchi di diverse città italiane da febbraio ad aprile 2023. Nella serata del 14 aprile si esibisce al teatro Ambasciatori di Catania. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porterà sul palco siciliano:

Occhi Grandi Grandi Vulcano Ghetto Perfetto Battito di Ciglia Leoni Comunicare Un bosco Cattive Stelle Chiamami per nome Distratto 25 febbraio Quello che ancora non c’è Cheyenne Padova può ucciderti più di Milano L’amore esiste Io non abito al mare Nessun grado di separazione Verbena/all too well/ Magnifico Bonsoir

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto di Catania del 14 aprile sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour dell’artista è partito il 22 e 23 febbraio con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa ma sono già da tutto esaurito anche le due date di Milano, la prima di Roma, Bologna, Firenze, Mantova, Trento e Pordenone. Di seguito tutte le tappe con i concerti con ancora disponibilità.