Cani Sciolti, Francesca Michielin racconta il suo album

Ben 12 brani per quello che è il nuovo album di Francesca Michielin, dal nome “Cani Sciolti”. Il disco uscirà a brevissimo, in data Venerdì 24 Febbraio. In occasione della sua nuova creazione, la cantante classe ’95 ha raccontato le sue ultime esperienze e l’intenzione del suo disco.

Un’intervista interessante che cattura l’attenzione e incuriosisce.

Francesca Michielin parla di Cani Sciolti

Un disco vissuto pienamente. Si tratta di un lavoro di anni, fatto di maturazione, sacrificio e crescita personale. Francesca Michielin vuole infatti racchiudere in questo singolo album diverse correnti di pensiero, diversi ascoltatori: dai più giovani ai più grandi, utilizzando la leggerezza per spiegare tematiche importanti.

Lei stessa lo ha raccontato attraverso un’intervista per Sky TG24:

“C’è il costante rapporto con la Natura, c’è il racconto della provincia, con i suoi pro e i suoi contro e il disagio sociale che lascia, c’è l’amore in tutte le sue forme, c’è un brano d’amore da una donna per un’altra donna, si intitola Claudia, che spero diventi un manifesto per chi spesso ha dovuto volgere al femminile canzoni maschili. In Quello che ancora non c’è ci sono tutte le mie fragilità, il brano è nato sei anni fa. Il mondo ci vuole performanti e tu nel mondo devi portare te stesso attraverso forza, fragilità e sensualità. In Cani Sciolti c’è un lungo progetto di scrittura. Spesso mi sono sentita incompleta e cito Italo Calvino che diceva che quando sei così sei semplicemente giovane. Anche in Carmen, nata da un dialogo con la Consoli, parlo di fragilità. È la prima volta che scrivo tutto un disco. Ho curato tutto. Nel lavoro di squadra trovo tutta me stessa”.

Cani Sciolti, il mio nuovo disco, il 24 febbraio.

In vista dell’uscita del disco, dal 22 Febbraio l’artista 27enne comincerà il suo bonsoir! – Michelin10, partendo dal teatro di Bassano del Grappa (città in cui è nata).

Cani Sciolti: le canzoni presenti nell’album

Sono 12 le canzoni presenti nell’ultimo album di Francesca Michielin che, tra qualche giorno, presenterà così il suo ultimo lavoro, frutto di anni di sacrificio e diverse visioni del mondo.

Ecco, di seguito, i titoli:

Occhi grandi grandi Un bosco Padova può ucciderti più di Milano Ghetto perfetto Quello che ancora non c’è Piccola città Bonsoir Verbena Carmen Non sono io la tua solitudine Claudia D. punto

L’ex conduttrice di X Factor è dunque pronta a stupire.