Carlo Cottarelli, chi è la moglie Maria Pigato: figli e matrimonio

Miria Pigato è la moglie di Carlo Cottarelli, economista italiano che si è da poco candidato con + Europa (partito che ha tra le sue fila anche Emma Bonino) all’interno della coalizione di centrosinistra.

Carlo Cottarelli, chi è la moglie?

Carlo Cottarelli, neo candidato nelle liste di + Europa nella coalizione di centrosinistra, è sposato con la moglie Miria Pigato. La moglie pero, pochi lo sanno, condivide con il marito Carlo la passione per la finanza.

Maria Pigato, infatti, ha studiato finanza e si è specializzata seguendo un master in Economia conseguito alla London School of Economics proprio come il marito. Successivamente, ha anche conseguito un dottorato di ricerca in Economia a Londra.

Fu proprio Maria Pigato, anni fa, a convincere il marito ad accettare un incarico nell’FMI.

Figli e matrimonio

Carlo Cottarelli e Miria Pigato sono insieme da tanto tempo, tanto è vero che hanno vissuto 25 anni d’amore a Washington, ma sono poi rientrati in Italia dopo aver viaggiato in gran parte del mondo.

Dal loro matrimonio sono nati due figli: Nicolò ed Elisa. Attualmente Nicolò lavora a New York dopo aver conseguito una laurea presso l’Università di Princeton, mentre Elisa è attualmente iscritta all’Università Ucla in California. La famiglia Cottarelli ha sempre vissuto all’estero per scelta proprio di Maria Pigato che anni fa convinse il marito ad accettare un lavoro nell’FMI.