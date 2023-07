Margherita di Savoia, chi era il bambino annegato in mare: aveva 6 anni e si trovava a un campo estivo

Margherita di Savoia, chi era il bambino annegato in mare a soli 6 anni. Una tragedia che coinvolge una famiglia di origine rumena e il lido presso cui il piccolo si trovava perché impegnato in un campo estivo.

Margherita di Savoia, chi era il bambino annegato in mare

Un bambino di soli 6 anni è morto annegato in mare al lido ‘Paradiso dei giovani’ Margherita di Savoia, nel nord Barese. Era nato a Cerignola e viveva a Canosa di Puglia con la sua famiglia di origini romene.

Le agenzie di stampa hanno riportato la ricostruzione della tragedia fatta da Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat: “È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardiopolmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino”. Sulle cause della morte “è ancora prematuro” ha aggiunto Iacobone: “Aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale, purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c’è stato nulla da fare”.

Aveva 6 anni e si trovava a un campo estivo

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e la Guardia Costiera per ricostruire bene la dinamica. Intanto, sulla vicenda ha aperto un fascicolo e sta indagando la Procura della repubblica di Foggia. Il bambino, al momento dell’annegamento, era impegnato in un campo estivo presso il lido. “Siamo senza parole. Il soccorso c’era, le attrezzature c’erano. Il sistema dei soccorsi ha funzionato. E il nostro bagnino, Salvatore è stato tra i primi a intervenire e ora è sotto choc”. Lo dichiara all’Ansa Andrea Cristiano, titolare del lido. “I bambini erano tutti insieme a riva, non sappiamo cosa sia successo”, aggiunge. “Ci dispiace per gli organizzatori della colonia che da anni vengono qui e sono bravissime persone”, conclude.

