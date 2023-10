Oroscopo Settimanale Paolo Fox 23-29 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 23 al 29 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freschi giorni d’autunno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 23-29 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi ultimi giorni di ottobre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 23 al 29 di ottobre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Il fuoco della passione accende la settimana dei nati nell’Ariete. Vi sentite finalmente pronti a rimettervi in gioco, a stuzzicare i vostri appetiti più profondi. Non è però tutto oro quel che luccica, alcune evoluzioni inaspettate potrebbero riaprire vecchie ferite. Evitate battibecchi inutili, ma non lasciatevi calpestare. Meglio soli che male accompagnati.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

I nati nel Toro dovranno accettare qualche compromesso. In amore c’è molto da sistemare ma nulla è irreparabile, a patto di essere disposti a fare qualche sacrificio. Anche sul lavoro la situazione si fa un po’ amara, non avrete modo di controllare i prossimi passi senza fare qualche concessione. Ingoiate questi bocconi amari e andate avanti, avrete modo di rifarvi più avanti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

I nati nei Gemelli ne hanno avuto abbastanza. Avete esaurito la pazienza, non siete più disposti a farvi in quattro per i capricci altrui. Allontanate chi non rispetta il vostro tempo e date più spazio nella vostra vita a persone pronte a supportare anche i vostri obiettivi. Siate più selettivi anche in amore, cercate di viziarvi un po’ per una volta.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Una settimana incoraggiante fa rialzare i nati nel Cancro. Ci sarà da rimboccarsi le maniche, ma i prossimi giorni saranno carichi di grandi soddisfazioni. Pochi ostacoli sul lavoro, avrete modo di mettere in pratica quanto imparato nelle ultime settimane. Anche in amore ci sono sensazioni positive, a patto di non essere troppo arroganti.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

I nati nel Leone dovranno imparare a canalizzare la propria foga. Avete un fuoco dentro che vi rende inarrestabili, ma che può anche spingervi a prendere decisioni troppo impulsive. Fate un respiro profondo prima di lanciarvi nell’azione, cercate di sfruttare la vostra energia in modo calcolato e preciso. Anche in amore è premiata la pazienza, aspettate la vostra occasione.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Un periodo di stabilità tranquillizza i nati nella Vergine. Gli astri promettono tranquillità e sicurezza: la loro influenza positiva vi aiuterà a farvi scorrere addosso dubbi e preoccupazioni. Approfittate di questo periodo sereno per creare qualcosa di vostro, per portare avanti qualcosa che avete sempre rimandato. È il momento di concentrarsi sul presente e sulla vostra felicità.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

I nati nella Bilancia devono imparare ad amare prima sé stessi. Non potete aiutare il vostro cuore deluso se non siete prima voi a darvi affetto. Viziatevi, coltivate gli interessi che vi fanno sentire vivi, crescete ed imparate ad apprezzare le vostre qualità. Non rimarrete soli a lungo, non sarete gli unici a notare il cambiamento.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Rivoluzioni in cielo e un po’ di confusione per i nati nello Scorpione. Gli astri cambiano fin troppo spesso le carte in tavola in questi giorni, tutto sembra vorticare attorno a voi in continuo cambiamento. Quest’aura di dubbio potrebbe bloccarvi, alimentando un seme di insicurezza dentro di voi. L’unico modo di uscirne è un po’ di fiera testardaggine, continuate per la vostra strada senza fermarvi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Un po’ di leggerezza è quel che ci vuole per i nati nel Sagittario. Si chiuderà finalmente una fase stressante del vostro autunno, dandovi una chance di respirare e di godervi amici e famiglia. Avrete modo di incontrare nuovi amici e contatti interessanti, che vi apriranno porte che finora avevate sottovalutato. Buone nuove anche in amore, a patto di mantenere una mente aperta.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Stop ai sotterfugi per i nati nel Capricorno. Il chiacchiericcio è irritante e le frecciatine anche di più, è il momento di pretendere chiarezza. Non si può procedere oltre se tutti non sono sulla stessa lunghezza d’onda: rimuovete i rami secchi e andate oltre. Anche per gli affari di cuore, non andrete avanti evitando i problemi. È il momento di una discussione onesta.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

I nati nell’Acquario sono arrivati ad un bivio. Avete una scelta da compiere e non potete più rimandare, rischiate di mandare tutto all’aria. Prendete coraggio e valutate i vostri desideri, i vostri sentimenti e i vostri progetti per il futuro. Che cos’è che desiderate veramente? Cosa o chi è davvero giusto per voi? Dentro di voi sapete già la risposta, sta a voi trovare la strada giusta.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 23-29 ottobre

Un inserimento improvviso cambia i piani dei nati nei Pesci. Gli astri sono capricciosi e se ne infischiano dei vostri progetti, un nuovo arrivo nella vostra vita minaccia di cambiare tutto. Non tutto il male viene per nuocere, potreste ritrovarvi in una situazione migliore rispetto a quando avete cominciato. Ciononostante, ci saranno senz’altro delle rinunce da fare: siete disposti a fare qualche sacrificio?