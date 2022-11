Albe e Serena stanno ancora insieme? Tutta la verità

Albe e Serena stanno ancora insieme? La storia tra i due ex allievi di Amici e la ballerina pare essere arrivata al capolinea.

Albe e Serena, entrambi ex allievi di Amici, parrebbero aver troncato la loro relazione d’amore. La conferma a questa indiscrezione che già era nell’aria da qualche settimana è arrivata con un breve video pubblicato da Andrea Fantino, tiktoker e amico del cantante ed ex allievo di Amici Albe.

Promuovendo il nuovo singolo di Albe, l’amico infatti ha detto questa frase: “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado!”. Quel filmato è stato ricondiviso da Albe sul suo profilo TikTok, e a questa didascalia il cantante ha scritto un’aggiunta: “Sembra una presa per il c…, ma è vero”. Una frase che, quindi, parrebbe confermare il fatto che la storia d’amore tra Albe e Serena sia terminata.

Il silenzio di Serena

La ballerina Serena, che in questo momento si trova in America per una borsa di studio vinta ad Amici, per ora non commenta e sceglie il silenzio. I due, in particolare, si erano conosciuti proprio durante Amici ’21 e la loro storia d’amore era stata al centro di molti gossip inerenti il programma. Una volta usciti dal talent, i due si erano impegnati a continuare la loro relazione, che però parrebbe essere ora arrivata al capolinea.