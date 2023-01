Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara: ecco cos’è successo all’inviata di Striscia La Notizia

Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara durante il servizio di Striscia La Notizia. Il tg satirico già nei giorni scorsi aveva dedicato e girato diversi servizi nel paese dove è stato arrestato il boss Matteo Messina Denaro.

Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara

L’inviata di Striscia La Notizia Stefania Petyx ha subito aggressione durante un servizio a Campobello di Mazara, paese dove è stato catturato il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. L’aggressione è avvenuta dopo una serie di servizi del programma di Canale 5 nel paese divenuto famoso mediaticamente dopo l’arresto del boss.

In uno dei servizi dei giorni scorsi aveva parlato al tg satirico l’ex dirigente di polizia Antonio del Greco che ha sostenuto che un rapporto da lui stilato 11 anni fa sul boss era stato ignorato: «Nel 2012 sono entrato in contatto con una fonte che sosteneva di avere informazioni su Messina Denaro. A mio modo di vedere quelle informazioni erano molto verosimili. Tra le altre cose, la fonte rivelò che alcuni agenti di polizia impiegati nella ricerca del boss di Cosa Nostra soggiornavano, a loro insaputa, in alberghi la cui proprietà era riconducibile al boss di Castelvetrano. Che in quelle occasioni, annusando il pericolo, prendeva un motoscafo e fuggiva in Tunisia, in attesa di tornare in Sicilia».

Cos’è successo all’inviata di Striscia La Notizia

L’inviata del tg satirico, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia, invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un motorino. Il tg satirico ha pubblicato sul suo sito le prime immagini dell’aggressione. Secondo TP24 l’aggressione è stata un gesto isolato. Nei giorni scorsi la giornalista aveva pubblicato una serie di reportage da Campobello. Striscia manderà in onda l’intero servizio stasera.

Il sindaco Castiglione ha incontrato poco dopo la Petyx e si è scusato personalmente: «Stamattina invierò una nota di scuse ufficiali a nome della città all’intera redazione di “Striscia la notizia”». Alla Petyx è arrivata la solidarietà anche del circolo PD locale: «L’increscioso episodio non può e non deve infangare una intera comunità che sta cercando di rompere gli schemi legati a pregiudizi e luoghi comuni, che da sempre gravano sul nostro territorio. Stefania Petyx, grazie per tutto quello che fa per la nostra terra. La Campobello onesta è con Lei».