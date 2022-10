Lo strambo annuncio di Flavia Vento su Twitter: “Ho visto un UFO a Roma, ha lampeggiato”. Il post della showgirl ha fatto il giro del web, provocando una serie di reazioni ironiche da parte degli utenti: “A me uno ha fatto i fari”.

Flavia Vento torna a far parlare di se, e stavolta non c’entrano né Tom Cruise né Francesco Totti.

La nota soubrette ha pubblicato uno strano quanto entusiasta annuncio sul suo profilo Twitter, in cui dichiara di aver avvistato un UFO: “Stamattina ho visto un ufo. Erano le 6.30 di mattina, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato! Evviva segnaliiiiiiii!”. Un messaggio inusuale che non ci ha messo molto a fare il giro del web, generando un’ondata di reazioni ironiche e scettiche verso la presunta scoperta della showgirl.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

L’ironia del web: “Io ne ho visto uno sulla Casalina, mi ha fatto i fari”

Sono tantissimi i commenti al tweet di Flavia Vento, perlopiù frecciate e battutine sarcastiche. “Io ne ho incontrato uno sulla Casilina, altezza Via Tor Tre Teste.” -la asseconda un utente- “Mi ha fatto i fari, evviva segnaliiii!”. Altri sono più cattivi e consigliano a Flavia di limitare l’uso di certe sostanze: “Flavia però vacci piano con la polverina bianca, magari ti hanno detto che è zucchero ma non è così”. Altri ancora mettono in dubbio la capacità della showgirl di riconoscere le costellazioni con precisione: “Non so se fa più ridere che tu abbia visto un ufo o che alle 6 di mattina di inizio ottobre stai alla finestra a guardare una costellazione che è visibile da dicembre a maggio”. Infine c’è chi crea le proprie teorie, magari facendo ipotesi sul destino di Luigi Di Maio, scomparso dai social dopo la sconfitta alle elezioni.