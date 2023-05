Fiorello su Amadeus lancia la notizia bomba: “Non sa se farà Sanremo”. Possibile addio alla Rai?

Fiorello su Amadeus ha lanciato una notizia clamorosa che per adesso non ha visto smentite. Secondo lo showman siciliano, il conduttore potrebbe non condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. Si parla di un altro addio importante alla Rai?

Fiorello su Amadeus lancia la notizia bomba: “Non sa se farà Sanremo”

Fiorello, nella puntata di questa mattina di Viva Rai2, ha lanciato quella che lui ha definito una “bombetta” sulla prossima conduzione di Amadeus al Festival di Sanremo 2023. “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso – annuncia Fiorello ai suoi telespettatori, di buon mattino -. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo“.

“Lì la butto – ha proseguito lo showman siciliano-. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Possibile addio alla Rai?

Amadeus dopo le polemiche relative alla kermesse dell’anno scorso aveva dichiarato: “Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado. Se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie”. Dopo le parole di Fiorello non sono arrivate smentite. Dunque, dopo i pesanti e clamorosi addii di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e per ultima Lucia Annunziata, si vocifera di un addio anche di Amadeus alla Rai. Da capire se quella di Fiorello fosse solo una battuta o c’è qualcosa di più grosso sotto.