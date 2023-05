Neonato abbandonato a Paceco, chi sono i presunti genitori arrestati nella provincia trapanese

Neonato abbandonato a Paceco, arrestati i presunti due giovanissimi genitori. Indagini che sono andate avanti per otto mesi.

Neonato abbandonato a Paceco, i due presunti genitori sono stati fermati dai carabinieri di Trapani che hanno condotto le indagini negli ultimi mesi. Dallo scorso ottobre, dopo il ritrovamento in un campo del piccolo, sono partite le indagini.

Neonato abbandonato a Paceco

Ci sono novità sul neonato abbandonato a Paceco lo scorso ottobre 2022. A dare l’allarme era stato un contadino di ritorno dai campi. Il neonato era in un sacchetto di plastica ed aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo era stato lasciato in una strada sterrata, nei pressi di una palestra abbandonata. Da allora sono partite le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Trapani per scoprire chi avesse potuto

Chi sono i presunti genitori arrestati nella provincia trapanese

Le indagini, dopo otto mesi, hanno portato all’arresto dei due presunti giovanissimi genitori: un giovane di 19 anni e di una ragazza di 16, entrambi residenti nella zona del centro storico di Trapani. Il maggiorenne è stato trasferito presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. La minore, invece, è stata trasferita a Roma in una struttura protetta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due, dopo aver nascosto a familiari e amici la gravidanza, avrebbero deciso insieme di liberarsi del neonato.

La notte del parto lo avrebbero così abbandonato in un terreno, con la piena consapevolezza, secondo quanto ricostruito dai magistrati, “di esporre il loro figlio non soltanto ad astratti ed eventuali pericoli conseguenti al suo stato di incapacità di difesa, bensì al rischio di una morte pressoché certa, evitata per fattori del tutto indipendenti dalla loro volontà”.

