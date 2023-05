I Migliori anni, seconda puntata: anticipazioni ed ospiti di Carlo Conti

I Migliori anni torna con la seconda puntata su Rai 1 in prima serata. Con Carlo Conti alla conduzione torna la musica italiana ed internazionale con tanti ospiti e comici che arricchiranno il programma.

I Migliori anni, seconda puntata: anticipazioni

I migliori anni con la conduzione di Carlo Conti torna con una nuova edizione da venerdì 28 aprile su Rai1 dalle ore 21.25. Saranno 6 puntate, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy ed andrà in onda in diretta. Sarà ancora, come sempre, un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni così come nelle precedenti edizioni. “Interagiremo con i telespettatori che in tempo reale ci potranno raccontare un loro ricordo, o mandare una foto. Non c’è più il voto finale, sarà tutto più dinamico, più veloce e soprattutto più divertente”, ha dichiarato Conti.

La seconda puntata va in onda venerdì 5 maggio alle 21.25 su Rai 1. Come annunciato dall’ufficio stampa Rai “in questa puntata, I Ricchi e Poveri commenteranno e canteranno le loro canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ del programma. Sarà poi Nino Frassica il protagonista dell’intervista della “my list”, durante la quale parlerà della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Claudio Cecchetto racconterà la sua carriera di talent scout, produttore e discografico. Non mancherà inoltre la sua hit “Gioca Jouer”, i cui protagonisti saranno alcuni artisti che ha “lanciato”: Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer. Sul palco si alterneranno la cantante scozzese Maggie Reilly, il francese F.R. David, autore della hit “Words”, con oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo e oggi tra le più conosciute su Tik Tok; i Propaganda, band che ebbe un grande successo negli anni ’80 e il cantante britannico Marc Almond, voce e fondatore dei Soft Cell (“Tainted love”). E ancora: Scialpi, i cantautori Aleandro Baldi e Franco Simone; Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia, interprete del repertorio di Lucio Battisti”.

Gli ospiti di Carlo Conti

Ci saranno ogni volta due comici “che si alterneranno nel ruolo di commentatori del tempo che cambia. Insomma, in sintesi, sarà più dinamico, meno seduto. Alla fine attraverso le schede e i ricordi si scoprirà che quella memoria che si pensava singola è memoria collettiva”. I ‘Commentatori del tempo’ saranno i comici Ubaldo Pantani, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.