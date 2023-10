Marco Mengoni a Viva Rai 2? Grandi ospiti per il ritorno di Fiorello

Marco Mengoni ospite a Viva Rai 2? Fiorello prepara un ritorno in grande stile: “Ci stiamo lavorando”. Gli ultimi aggiornamenti sul ritorno del varietà mattutino, cosa ci aspetta nella prossima edizione dello show?

Rosario Fiorello è pronto a tornare a ravvivare il buongiorno degli italiani con il suo Viva Rai 2. La prima puntata della nuova edizione del varietà è in arrivo il 6 novembre 2023, come al solito alle ore 7 su Rai 2. Lo showman sta ultimando i preparativi per il suo ritorno che, secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe coinvolgere un ospite d’eccezione, nientemeno che Marco Mengoni. Già lo scorso febbraio, in occasione della vittoria a Sanremo del cantante, Fiorello aveva più volte tentato di averlo al suo fianco a Viva Rai 2: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo”. In una recente conferenza stampa, tuttavia, il conduttore ha parlato di una sua possibile presenza nella prima puntata della nuova edizione: “Dovrebbe esserci, ci stiamo lavorando“. È solo un ennesimo scherzo o c’è qualcosa di concreto dietro le parole di Fiorello?

Viva Rai 2 e il Festival di Sanremo 2024: “Spostiamo il Glass all’Ariston”

Nei giorni scorsi Fiorello aveva parlato anche dell’intenzione di partecipare al Festival di Sanremo 2024 proprio con il suo Viva Rai 2. Lo showman ha infatti proposto di portare avanti la trasmissione proprio di fronte al teatro: “Di più. Faremo un “Glass da viaggio” più piccolino, lo porteremo a Sanremo e ci metteremo davanti al Teatro Ariston. E faremo la trasmissione da li. O almeno questa è l’idea. Poi dobbiamo ancora affrontare tutta la trafila di autorizzazioni e prove, per cui forse cambierà qualcosa, ma insomma saremo lì”.