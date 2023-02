Teo Mammucari via da Le Iene: ecco il motivo. Il messaggio di Belen durante la puntata

Teo Mammucari ha lasciato Le Iene ma intorno a lui stanno circolando voci sul vero addio al programma. Pare che dietro all’uscita di scena del conduttore ci sia stata un alite con uno degli autori. Intanto, Belen ha salutato Teo durante la puntata.

Teo Mammucari via da Le Iene: ecco il motivo

Teo Mammucari ha lasciato la conduzione de Le Iene. Subito dopo la sua uscita di scena era arrivato un comunicato ufficiale della Mediaset che spiegava l’addio di Mammucari perché si sarebbe dovuto dedicare ad altri progetti. “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Invece, sembra che il conduttore abbia avuto una lite pesante con Davide Parenti, l’ideatore del format in onda su Italia Uno. Lo stesso Parenti in una dichiarazione a La Stampa ha fatto sapere: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”. Secondo alcune fonti riportate da Fanpagne, Mammucari avrebbe condiviso pubblicamente alcuni spezzoni di un servizio girato da lui stesso nei giorni antecedente alla registrazione. Parenti non avrebbe gradito e poi si è arrivati alla rottura tra i due con l’allontanamento di Mammucari

Il messaggio di Belen durante la puntata

Durante l’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha voluto mandare un messaggio commovente al suo ex collega, sostituito da Max Angioni. “Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Noi gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”.