Fiorella Mannoia a Verona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Fiorella Mannoia a Verona si esibisce in concerto in occasione del suo tour che si inserisce nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese.

Fiorella Mannoia a Verona in concerto nella serata di martedì 6 settembre 2022. L’artista porta le canzoni del suo ultimo tour in occasione del Festival della Bellezza organizzato dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese.

Fiorella Mannoia a Verona: scaletta delle canzoni

Fiorella Mannoia si esibisce in concerto al Tetro Romano di Verona il 6 settembre 2022 in occasione del tour “La versione di Fiorella” che prende il nome dal programma che la Mannoia ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo.

Ad accompagnare la cantante sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Ecco la possibile scaletta delle canzoni della Mannoia durante il concerto di Verona:

Padroni di niente

I treni a vapore

Combattente

Io vivrò (senza te)

Crazy Boy

Nessuna conseguenza

Il peso del coraggio

Solo una figlia

Amore fermati

Cercami

Cara

Si è rotto

Come si cambia

Perfetti sconosciuti

Quello che le donne non dicono

La casa in riva al mare

Princesa

Sally

Siamo ancora qui

Generale

Che sia benedetta

Il cielo d’Irlanda

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili sul sito di ticketone.it e così ecco il sold out dell’evento musicale con la Mannoia. L’inizio della serata è previsto per le 21.15 e si inserisce nel Festival della Bellezza organizzato in città. L’appuntamento è in collaborazione con il Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese. Tra gli ospiti di questa edizione Ornella Vanoni, Umberto Galimberti, Vinicio Capossela, Massimo Recalcati, Dacia Maraini, Carlo Lucarelli, Simone Cristicchi, Yaryna Grusha, Alessandro Piperno, Massimo Cacciari, Melania Mazzucco, Tullio Solenghi, Stefano Zecchi, Arianna Porcelli Safonov, Vittorio Sgarbi, Federico Buffa, Guia Soncini, Morgan, Stefano Massini, Aldo Grasso.

