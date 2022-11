Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Dicembre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Cosa ci riserva il futuro nel periodo natalizio? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Dicembre 2022. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Il 2022 si avvicina gradualmente alla sua conclusione e gli appassionati di astrologia guardano con ansia alle stelle, in cerca di lumi sul proprio futuro nel periodo delle feste natalizie.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Dicembre 2022, ultimo mese dell’anno, secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Nuove sfide e rinnovata energia per i nati nell’Ariete. Con il supporto di Giove vi sentirete carichi e pronti a superare ogni ostacolo. Alcuni cambiamenti in ufficio potrebbero sorprendervi, ma avete le abilità necessarie per adattarvi al volo.

In amore e in famiglia fate attenzione ai malintesi, qualche battibecco di troppo potrebbe disturbare il periodo natalizio.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

I nati nel Toro dovranno seguire il loro fiuto per gli affari nel mese di dicembre. È il periodo ideale per portare a termine un’operazione o un investimento, seguite il vostro istinto. Mettete le basi per i prossimi obiettivi lavorativi, sbocceranno nel 2023. Non lasciatevi inoltre spaventare dalle nuove opportunità in amore.

Non c’è più tempo per esitare siete pronti ad aprirvi e a condividere i vostri sentimenti.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

I nati nei Gemelli potranno sfruttare dicembre per cominciare alla grande il 2023. È il momento di preparare la vostra scalata a livello lavorativo: con le giuste decisioni, potrete avanzare con sicurezza al livello successivo. Per quanto riguarda il cuore, vivete un periodo confuso e nebuloso, troppe situazioni parallele: la parola chiave è chiarezza.

Mettete fine agli impegni di troppo e cercate serenità.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Settimane di dubbi attendono i nati nel Cancro, che potrebbero incontrare alcuni grattacapi sul lavoro. Alcuni contrasti di troppo potrebbero creare dell’instabilità in ufficio. Avrete più pace verso la fine del mese. Le crisi di coppia rischiano di raggiungere il punto di rottura, troppi pianeti in contrasto. Tanto il nervosismo, che vi porterà a discutere spesso e volentieri.

A volte è meglio allontanarsi e ritagliarsi del tempo per voi stessi.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Dopo tanti sospiri, arriva un po’ di luce sulla situazione lavorativa dei nati nel Leone. Un po’ di fortuna in ambito economico ed alcune novità in ufficio portano qualche miglioramento che si protrarrà anche nel 2023. In amore, attenzione a non essere troppo altezzosi. Siete speciali, ma non è una scusa per guardare gli altri dall’alto in basso.

È ora di fare autocritica e prendere una decisione seria.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

C’è molta incertezza nel futuro dei nati nella Vergine. Tante perplessità vi tormentano, spingendovi spesso a cambiare idea. State attenti a non saltare a conclusioni affrettate. Ritornerete a vederci più chiaro verso la metà di dicembre. Tenete vicini i vostri cari e i vostri familiari, coltivate i vostri rapporti più importanti. Non c’è bisogno di grandi feste, basta passare questi giorni in intimità.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

I nati nella Bilancia dovranno esser bravi a trovare l’equilibrio giusto tra la vita privata e quella lavorativa. Alcuni contrasti e litigi con amici e parenti vi rendono tesi. Evitate di inquinare le vostre prestazioni sul lavoro con il nervosismo. Tante dispute anche con il proprio partner, è tempo di chiarire alcune situazioni economiche e mettere tutte le carte in tavola.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Alcuni grattacapi economici turbano le feste dei nati nello Scorpione. Evitate operazioni troppo rischiose, prendetevi del tempo per valutare il tutto adeguatamente. Situazione altalenante sia al lavoro che in amore. Fremete di impazienza e ciò potrebbe rendervi troppo aggressivi. Fate un respiro profondo e cercate il fulcro della vostra tranquillità. Non è il momento di sprecare troppe energie.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

È ora di fare delle scelte per i nati nel Sagittario. Non avete il tempo né l’energia necessaria per dividervi su più fronti, dedicate le vostre abilità ai progetti più fattibili, intriganti e vantaggiosi. Potreste aver bisogno di stringere la cinghia nel 2023, qualche risparmio in più potrebbe far comodo. Maretta per le coppie, innervosite dai tanti impegni, dallo stress galoppante e dai pianti del portafogli.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Dopo un anno di alti e bassi, i nati nel Capricorno si preparano ad un periodo di riflessione ed autocritica. Alcune decisioni si sono rivelate affrettate, è il momento di fermarsi per valutare al meglio le proprie esigenze in vista dell’anno nuovo. Buone nuove per gli affari di cuore, l’energia di Urano e del Sole favoriscono lo sbocciare di nuovi amori e il riaccendersi di fiamme ormai sopite.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Il cielo sorride ai nati nell’Acquario nel mese di dicembre. Tanta fortuna ed occasioni per chi è in proprio, vi sentite carichi di idee e iniziativa. È un ottimo momento anche per riaccendere un amore perduto. Sfruttate l’influenza positiva delle stelle per ritrovare quella complicità che vi manca da tanto. Attenti però agli attacchi di malinconia, non sempre tutto va per il verso giusto.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Dicembre 2022

Fumata nera sul lavoro per i nati nei Pesci. Dicembre sarà una vera e propria altalena e diversi ostacoli vi daranno l’emicrania. Le idee sono quelle giuste, ma non è il momento migliore per metterle in pratica. Resistete fino a fine mese. Chi è in una relazione importante potrebbe cominciare a valutare il passo successivo. Evitate di pensare al lavoro durante le feste, godetevele fino in fondo.