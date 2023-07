Sciopero dei trasporti 7 luglio: motivazioni, orari di stop e fasce garantite a Milano, Roma e Napoli

Sciopero dei trasporti 7 luglio: una giornata nera e di disagi per i tanti pendolari che si servono dei mezzi pubblici per andare a lavoro o semplicemente girare in città. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Faisa Confail.

Sciopero dei trasporti 7 luglio: motivazioni

Venerdì 7 luglio nero per i trasporti e i pendolari. Il sindacato Faisa Confail ha indetto uno sciopero nazionale per “rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Gli orari di stop e fasce garantite a Milano, Roma e Napoli

Allo sciopero hanno aderito anche i dipendenti di Atm che gestisce metro, autobus e tram a Milano. Secondo una nota rilasciata da Atm, “ lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18″ , ha fatto sapere l’azienda di Foro Bonaparte. Le altre fasce orarie saranno garantite: dall’inizio del turno diurno fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

che gestisce metro, autobus e tram a Milano. Secondo una nota rilasciata da Atm, “ , ha fatto sapere l’azienda di Foro Bonaparte. A Roma protestano sia Atac sia Roma Tpl, si fermano tram, metro, bus sia urbani sia regionali Cotral, e treni sulle linee Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. Sono previste due fasce di garanzia che scatteranno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Per i bus notturni a rischio le corse delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. E nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio i potenziali disagi interesseranno le linee urbane 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

A Napoli i lavoratori Eav incroceranno le braccia per 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 per lo sciopero indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione riguarda le linee della Cumana e della Circumvesuviana. In una nota la sigla giustifica l’agitazione accusando Eav “di non rispettare più le regole, finanche quelle che essa stessa ha emanato”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo gialla su Piemonte e Molise: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile