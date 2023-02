Roberto Vecchioni contro il ministro Valditara: dura la reazione di Matteo Salvini

Roberto Vecchioni ha parlato ironicamente e criticato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il cantautore è stato ospite di Massimo Gramellini a Le Parole, su Rai3. In seguito. è arrivato il duro commento di Matteo Salvini.

Roberto Vecchioni contro il ministro Valditara

Il professore e cantautore Roberto Vecchioni è stato ospite il 25 febbraio, di Massimo Gramellini a Le Parole, su Rai3. Vecchioni ha parlato, in particolare, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “A volte il Nomen è un Omen. Non è né un peso netto né un peso lordo; è quello che si butta via. Mi permetto io di dirlo”. Poi, ha commentato le critiche del ministro sui fatti della lettera della preside di Firenze: “Nella meravigliosa lettera della professoressa Savino, che ringrazio, il punto esclamativo è sull’indifferenza, che ha portato a tremende conseguenze. Quell’indifferenza è la fotocopia dell’astensionismo di oggi. Significa voler lasciar passare tutto”.

Dura la reazione di Matteo Salvini

Dopo le parole di Vecchioni in televisione, è arrivata la reazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che ha pubblicato un post polemico sui suoi canali social: “Vecchioni, Vecchioni, che caduta di stile, per di più sulla tivù pubblica. A sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi, noi rispondiamo con sorriso e lavoro”. La reazione di Salvini ha trascinato anche altri commenti negativi contro Vecchioni. “ Il Vecchioni cantante lo salvo, il Vecchioni insegnante lo avrei licenziato. La scuola non può essere veicolo di propaganda, ma di conoscenza” , commenta un utente. “Un altro che, come Guccini, si è rimbecillito in modo patetico, tifando maldestramente come un gufo impagliato per la “fu” sinistra, senza nemmeno accorgersi che oggi è lo schieramento dei peggiori vipponi conformisti e dei più cinici milionari. Che tristezza” , rincara la dose un altro.

LEGGI ANCHE: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd: le reazioni della politica tra governo e opposizione