Ferragni e Fedez hanno comprato una villa su Lago di Como: ecco quanto è stata pagata

Ferragni e Fedez avrebbero comprato una villa milionaria su Lago di Como. A riportare l’esclusiva notizia è stato il settimanale Chi con tanto di foto della famiglia sul posto. Tanti indizi poi ci sono sui social dei due.

Ferragni e Fedez hanno comprato una villa su Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez avrebbero fatto un acquisto immobiliare su Lago di Como. Secondo Chi la coppia avrebbe già concluso l’acquisto della villa che affaccia sulla sponda orientale del lago. Si tratta di una proprietà immensa: 900 metri quadrati su due piani e uno interrato, parco con piscina e spa. Oltre al costo d’acquisto la coppia starebbe sostenendo anche le spese di ristrutturazione. Nelle foto del settimanale, insieme ai Ferragnez ci sarebbe anche Filippo Fiora architetto e designer (e amico) di Chiara Ferragni.

Gli indizi che hanno portato a conoscere questa notizia sono tutti social. Chiara Ferragni aveva condiviso sui social a inizio gennaio una foto della famiglia in trasferta sul Lago di Como, ma senza rivelare alcun dettaglio: “Foto di oggi per dirvi che… Tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?”. Poi Fedez, in una diretta su Instagram, aveva detto: “Oggi andiamo a fare una cosa molto bella, ma non so se posso dirvela. Ferri, posso dire cosa?”, chiedendo alla moglie.

Ecco quanto è stata pagata

La cifra ovviamente è milionaria ed infatti i Ferragnez hanno pagato la loro nuova dimora ben 5 milioni di euro. Inoltre, ci sarà da aggiungere qualche altro soldino per ristrutturare in parte la mea villa che porta la coppia social ad essere vicini di casa dell’attore americano Jeorge Clooney. Addirittura si dice che la Ferragni avrebbe ingaggiato il motoscafista di fiducia di Clooney. Tabte voci che presto potrebbero diventare ufficiali sui social.

