Sciopero medici e infermieri il 5 dicembre: motivazioni e gli orari

Sciopero medici e infermieri il 5 dicembre: annunciata la protesta la prossima settimana da parte dei sindacati di categoria Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing up. Ecco le motivazioni e gli orari della manifestazione organizzata nella Capitale.

Sciopero medici e infermieri il 5 dicembre: motivazioni

Medici ed infermieri scioperano il prossimo 5 dicembre. In una nota congiunta, Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente Nursing up, affermano: “Dopo l’ennesima manovra economica che ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti e dimentica le necessità della sanità pubblica, è giunta l’ora di scioperare. Ci vediamo in piazza per esprimere a gran voce tutta la nostra rabbia e la nostra delusione”.

Gli orari

L’appuntamento dello sciopero per i professionisti è in piazza Santi Apostoli di Roma alle ore 11.30 per un sit-in di protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio Sanitario Nazionale organizzato dai sindacati di categoria Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing up. Lo slogan è: “La sanità pubblica non si svende, si difende”. Alla manifestazione prenderanno parte anche i dirigenti sanitari, ostetriche e altre professioni sanitarie

